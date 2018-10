Chelsea, Jorginho: "Sarri superstizioso, non tocca mai la palla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorginho, centrocampista del Chelsea, è considerato il figlioccio di Maurizio Sarri. Chi meglio di lui lo conosce, visto che sono al quarto anno insieme? Il centrocampista italo-brasiliano ha raccontato le superstizione del suo scaramantico allenatore in un'intervista al The Sun: "Se dovessi elencarle tutte, staremmo qui fino a domattina, ma ve ne dico una: se la palla esce per una rimessa laterale, lui si rifiuta di toccarla e non la rimanda in campo. Anche perché, a voler essere pignoli, nel suo calcio il pallone non deve uscire dal campo".