Chelsea, Jorginho: "Siamo troppo soft. Gioventù non sia una scusa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea, con l'arrivo di Lampard in panchina, ha amplificato ancora di più il collegamento fra academy e prima squadra. Sono stati tanti i giovani presenti via via negli undici titolari di Lampard, circostanza che ha per molti significa stagione di transizione. Ma per Jorginho, il fatto di avere tanti giovani in rosa non può rappresentare una scusa: "Quando giochi nel Chelsea senti sempre parlare di gioventù... ma siamo nel bel mezzo della stagione e ogni giocatore deve prendersi le proprie responsabilità. Non solo i più vecchi. La gioventù non deve essere una scusa, devi essere sempre pronto e preparato per giocare, per combattere, perché giochi nel Chelsea e in Premier League. La vittoria contro l'Arsenal? All'inizio eravamo troppo morbidi e io ho provato a cambiare la dinamica e l'approccio. Non so dire perché la squadra non era pronta al fischio d'inizio, a volte purtroppo succede. Dovremo prepararci meglio in settimana perché cambiare a gara in corso non è sempre facile, soprattutto se si parla di mentalità".