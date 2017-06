Chelsea, Juve più lontana per Matic: è vicino al Manchester United

© foto di Image Sport

Nemanja Matic non approderà in Italia neanche nel corso di questa sessione di mercato. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, il giocatore serbo è molto vicino all'approdo al Manchester United, dove tornerebbe agli ordini di José Mourinho. I Red Devils hanno già mosso passi concreti per l'obiettivo bianconero, tanto che l'operazione potrebbe chiudersi anche in tempi brevi.