Chelsea, Kanté dice no al ritorno in Francia. Vuole rimanere in Premier

N'Golo Kanté non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea e la Premier League: in questo momento la priorità del centrocampista francese è giocare in Inghilterra e nonostante il pressing del PSG in lui non ci sarebbe la voglia di tornare a militare in Francia stando a quanto riferisce quest'oggi RMC Sport.