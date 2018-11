Chelsea, Kante dopo il rinnovo: "Mi aspetto altri anni pieni di successi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rinnovo col Chelsea fino al 2023, il centrocampista N'Golo Kante ha così parlato al sito ufficiale dei Blues: "Sono felice di aver prolungato col Chelsea, ho vissuto qua due anni bellissimi e spero che ce ne possano essere ancora tanti altri. Da quando sono arrivato sono migliorato molto come giocatore, sfidando me stesso e raccogliendo premi che non avrei mai immaginato. Mi piace la città, mi piace il club e sono felice di restare qua per molti anni".