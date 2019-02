© foto di Daniele Buffa/Image Sport

N'Golo Kanté non vuole tornare in patria dopo soli quattro anni dal suo addio al Caen. Come riporta Le10Sport, il centrocampista francese non sarebbe così allettato dall'interesse del PSG, al quale avrebbe già detto di no lo scorso novembre. Nonostante il rapporto difficile con mister Sarri, l'ex Leicester intende lasciare il Chelsea solamente per una tra Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.