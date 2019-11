© foto di Daniele Buffa/Image Sport

N'Golo Kanté pensa di chiudere la carriera al Chelsea. Come riporta il Sun, il centrocampista francese avrebbe confessato di non vedersi con la maglia del Real Madrid e di essere pronto invece a giocare fino al ritiro con quella dei Blues. Il classe '91 è attualmente sulla via del recupero dopo i tanti problemi fisici che hanno tormentato il suo avvio di stagione, dove ha accumulato finora solo sette presenze con due gol.