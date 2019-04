© foto di NewsPix/Image Sport

Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, commenta la volata finale in Premier League: "Siamo consapevoli della situazione, ovviamente vorremmo che fosse migliore. Abbiamo ancora quattro partite per arrivare fra le prime quattro e raggiungere la Champions League, fra cui quella a Old Trafford contro il Manchester United e ce la metteremo tutta".