Il Real Madrid intensifica i contatti per Eden Hazard, obiettivo numero uno per la prossima stagione. Il Chelsea chiede 100 milioni di sterline per il cartellino del belga, nonostante la scadenza di contratto sia fissata al 30 giugno 2020. Nell'affare potrebbe rientrare Mateo Kovacic, in prestito ai blues proprio dal Real Madrid. Il croato è gradito a Maurizio Sarri anche se la posizione del tecnico non è tra le più salde al momento (eufemismo).