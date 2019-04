© foto di J.M.Colomo

Il futuro di Mateo Kovacic è argomento caldo. In casa Chelsea, ma pure in casa Real Madrid, club proprietario del suo cartellino. I Blancos da tempo hanno fatto capire di non puntare sul croato, ma anche i Blues potrebbero rinunciare al riscatto soprattutto nel caso in cui Sarri dovesse dire addio. E così Kovacic, tramite il suo entourage, ha già avviato i primi contatti con lo Zenit Sanpietroburgo. Lo riporta il Daily Mail.