Chelsea, l'eterna attesa di Morata. Lo spagnolo deve diventare grande

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non segnava dallo scorso 18 agosto e nelle ultime due sfide di campionato era stato relegato in panchina da Maurizio Sarri. Per Alvaro Morata sembravano essere tornati i fantasmi dell'ultimo periodo dell'era-Conte, quando Olivier Giroud aveva stabilmente trovato posto nell'11 titolare dei Blues. L'attaccante spagnolo, alla ricerca disperata di continuità e fiducia dopo le ultime stagioni caratterizzate da prestazioni altalenanti, ha risposto presente alla chiamata del suo allenatore, segnando il gol decisivo nella sfida contro il MOL Vidi. Avversario in verità non particolarmente ostico, ma il gol serviva all'ex Juventus e Real Madrid per ritrovare un po' di certezze smarrite e per rilanciare la propria candidatura al ruolo di punta titolare. Le sue caratteristiche sono più funzionali al gioco praticato dal tecnico toscano, che ora spera che Morata si assuma le proprie responsabilità e prenda coscienza delle proprie qualità, per spiccare definitivamente il volo e diventare grande. Le aspettative su di lui, finora, sono state solo in parte rispettate.