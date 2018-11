Chelsea, l'ex Nevin: "Sarri dovrebbe prendere Morata a calci sugli stinchi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due gol nelle ultime tre gare di Premier (quattro in quest'avvio stagionale), per Alvaro Morata potrebbe finalmente essere iniziata una nuova era al Chelsea. Ne ha parlato l'ex calciatore dei Blues Pat Nevin, intervistato da LoveSport Radio: "Morata è un ottimo centravanti, molto forte tecnicamente, ma questo non lo rende un grande bomber in senso stretto. Spesso viene colpito duramente dagli avversari e, quando succede, non è in grado di tenere il pallone come dovrebbe. Ma contro il Burnley qualcosa sembra finalmente essere cambiato. C’è stato un contrasto, un giocatore lo ha puntato appositamente e gli è andato addosso, mentre i tifosi avversari lo fischiavano. Lì è scattato qualcosa. Prendere botte sembra fargli bene, forse prima delle partite Sarri dovrebbe quindi tirargli continuamente calci sugli stinchi. Magari funziona!".