Dopo aver vinto l'Europa League, il Chelsea sta lavorando al futuro del club ma prima deve risolvere la grana del blocco del mercato. I Blues infatti sperano che il ricorso al TAS di Losanna abbia esito positivo per concentrarsi pienamente sulla sessione estiva e il primo obiettivo nel caso in cui riuscissero a sbloccare questa situazione sarebbe Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona e pronto a tornare in Premier League.