© foto di Dimitri Conti

Tammy Abraham è il grande nome nuovo nel Chelsea che sta provando a ripartire sotto la guida di Frankie Lampard. Secondo quanto riporta l'Express, il profilo del 21enne sarebbe stato individuato anche dalla federcalcio della Nigeria, che spera di convincere l'attaccante ad accettare di giocare per la loro selezione nazionale invece che per quella della Nigeria. Ancora per lui, che ha vestito la maglia inglese solamente per amichevoli, c'è la possibilità di scegliere ed eventualmente cambiare, prima di scendere in campo in gare ufficiali.