La migliore squadra del decennio. Sono tante le società che in queste ore stanno twittando la propria top 11 degli ultimi dieci anni. Tra queste, c'è anche il Chelsea, che ha schierato in campo su Instagram la formazione più votata dai suoi tifosi:

Chelsea (4-3-3): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Ashley Cole; Lampard, Kante, Essien; Hazard, Drogba, Willian.

Introducing your Chelsea 'Team of the Decade', as voted for by fans on the 5th Stand app! 💪 pic.twitter.com/o9IB1vLdTG

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 31, 2019