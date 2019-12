© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bournemouth, Frank Lampard ha parlato così del prossimo impegno del suo Chelsea: "Non parlerò di mercato finché non si aprirà la campagna acquisti. Sono contento di vedere i miei calciatori sempre concentrati sull'allenamento, al momento pensiamo tutti esclusivamente alle prossime partite".

Marcos Alonso in uscita?

"Abbiamo grandissima qualità a sinistra, non posso che essere contento dei nostri terzini mancini. Voglio che i miei laterali avanzino molto attaccando la fascia. Emerson martedì ha fatto davvero bene, ma Alonso era lì nella nostra lunga striscia positiva".

Il rinnovo di Tomori?

"Ha fatto molta strada. Lavora duro e ha grande voglia di migliorare, nessuno gli ha mai regalato niente. Ho piena fiducia in Tomori e sono felice per il suo rinnovo".