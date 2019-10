Chelsea, Lampard attacca Deschamps per la gestione di Kanté

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha criticato Didier Deschamps. La tematica è quella dell'infortunio di N'Golo Kante, non mandato indietro dalla Nazionale dopo l'infortunio. "Non è una questione su cui ridere, ci abbiamo parlato, era infortunato, eravamo d'accordo. Non poteva giocare ma è andato comunque in panchina, dovevano gestirlo meglio. Lo abbiamo avuto più tardi del dovuto, volevamo lavorarci in settimana".