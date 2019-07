Chelsea, Lampard blinda Willian: vicino il rinnovo di contratto

© foto di Federico Gaetano

Willian rimane al Chelsea e a breve ci sarà il rinnovo di contratto con i blues. A confermarlo lo stesso Frank Lampard: secondo quanto riportato dal Daily Express le parti cercheranno un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2020. Sul calciatore c'è l'interesse del Barcellona ma al momento i londinesi non hanno intenzione di liberarsi del giocatore.