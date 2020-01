© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Frank Lampard ha commentato così il pareggio per 1-1 maturato contro il Brighton: “E’ un risultato incredibile, abbiamo buttato via due punti: avevamo il controllo della gara, ma non l’abbiamo chiusa e siamo stati puniti nel finale. Dobbiamo migliorare e lavorare, oggi il pallone non girava con la solita qualità. E soprattutto dobbiamo diventare più cattivi sotto porta, oltre a chiudere prima le partite. Devo dire che la prestazione di Kepa è stata positiva, mi sono piaciuti anche Rudiger e Kanté”.