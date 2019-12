© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha chiesto rinforzi alla società Blues in vista di gennaio. E per potenziare la propria rosa l'allenatore del club londinese sta guardando verso Parigi, dove giocano Julian Draxler e Idrissa Gueye. I due hanno perso minuti e protagonismo al PSG, motivo per cui un'eventuale proposta del Chelsea li troverebbe probabilmente d'accordo.