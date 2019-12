Chelsea, Lampard: "Domani gara fondamentale: vinciamo e passiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani contro il Lille: "Rudiger è recuperato, Tomori e Giroud sono out per infortunio. Partite come quella di domani sono fondamentali per la crescita di un giocatore, soprattutto per un giovane. Ci aspetta una grande partita, faremo di tutto per vincere e qualificarci agli ottavi di finale di Champions. Sarebbe un ottimo traguardo per noi".

Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1