© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Valencia, il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa: "È positivo che la qualificazione sia ora nelle nostre mani. Entrambi abbiamo avuto possibilità incredibili di vincere, non mi sento fortunato. L'infortunio di Abraham? Non so ancora, adesso è negli spogliatoi. Ha preso una botta sull'anca, potrebbe non essere così grave come pensavamo inizialmente".

Kovacic?

"Dovrebbe arrivare di più in area ed è un progetto che stiamo sviluppando, sono felice per lui. Dovrebbe segnare di più".

L'errore di Kepa.

"Certamente è stato un colpo di fortuna di Wass, per il portiere è difficile in quelle situazioni. Penso che sia arrivato troppo in alto per lui il pallone. Devo riguardarlo, ma Kepa è molto onesto con se stesso. Sul calcio di rigore è stato fantastico".