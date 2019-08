Chelsea, Lampard: "Felice per Abraham e per i due gol segnati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima vittoria in campionato del Chelsea porta la firma dei suoi giovani: la doppietta di Abraham e la rete di Mount, infatti, regalano i primi tre punti alla squadra di Frank Lampard, proprio colui che, complice il mercato bloccato, ha voluto tenere in rosa i due talenti Blues. Una prestazione con qualche sbavatura di troppo, ma che permette al manager inglese di respirare un po' dopo l'avvio stentato: "È stata una prova difficile contro un Norwich che otterrà molti punti in casa perché è una buona squadra. I due gol che abbiamo regalato non mi sono piaciuti ma c'erano molti elementi positivi nel nostro gioco e sono davvero contento, in particolare per Abraham che ha segnato due reti e soprattutto il gol vittoria. Ci tengo, però, a parlare di tutti i giocatori che sono stati bravi a controllare il gioco. Sono felice perché le prestazioni fatte fino ad ora non ci hanno portato quello che avremmo meritato" ha dichiarato. Una gioia che, però, è rovinata dall'infortunio nel riscaldamento a Pedro: "Ha sentito un dolore al tendine del ginocchio durante il riscaldamento e vedremo nei prossimi giorni mentre Mason è stato solo un calcio al polpaccio, quindi spero che possa riprendersi rapidamente" ha concluso ai microfoni della BBC.