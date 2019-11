© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko in EFL Cup, il Chelsea è tornato alla vittoria battendo 2-1 il Watford in trasferta: "Abbiamo giocato davvero bene, il nostro centrocampo è stato eccezionale, ma non possiamo soffrire così nel finale", ha ammesso Frankie Lampard dopo la gara. "Sono stati 10 minuti terribili considerando come era andato il match. Abbiamo fatto affidamento sul nostro portiere per quei momenti alla fine della partita e ha fatto ciò di cui avevamo bisogno. Sono contento di come giocano i giocatori. È fantastico guardare questa squadra giocare".