Chelsea, Lampard: "Hazard? Abbiamo molti talenti in squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, nuovo manager del Chelsea, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione per parlare della sua nuova avventura da allenatore alla guida dei blues: "Lo staff, il presidente e i fan mi hanno accolto nel migliore dei modi al Derby, non è stato semplice prendere una decisione anche perché abbiamo trascorso un ottimo anno. Ma l'opportunità di allenare il Chelsea è enorme. Hazard? Ha avuto una grande occasione, come tifoso del Chelsea e come ex compagno di squadra so che ha dato molto ai blues. Abbiamo una squadra attrezzata per poterci qualificare alla prossima Champions League. Si parlerà della mancanza di Hazard, ma abbiamo molti talenti in squadra".