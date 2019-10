© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro l'Ajax: "Ci aspettiamo una partita davvero dura contro una squadra che l'anno scorso ha impressionato l'Europa. Hanno riniziato la Champions con due vittorie nel gruppo quindi sarà una gara molto complicata. Le nostre cinque vittorie di fila non significano altro che l'avere una maggiore fiducia. Non abbiamo paura dell'Ajax, ma li rispettiamo enormemente come squadra. Noi però siamo fiduciosi e orgogliosi del nostro lavoro. Io sento la fiducia di tutti: in molti dicono che sto facendo giocare i giovani solo per il blocco del mercato ma non è vero, ho molte opzioni ma io credo in tutti i miei ragazzi e quindi li faccio giocare in base al loro rendimento in allenamento. Siamo solo all'inizio della nostra strada".