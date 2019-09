Chelsea, Lampard: "Obiettivo qualificazione. Anche con tanti giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizierà da Stamford Bridge la stagione di Champions League del Chelsea. Oggi Frank Lampard, tecnico dei Blues, ha analizzato l'approccio alla nuova competizione alla vigilia della gara contro il Valencia: "Sono convinto - spiega l'ex capitano dei londinesi - che questa squadra abbia tutto per passare alla fase successiva della Champions. Abbiamo molti giocatori giovani alla prima esperienza in questa competizione, ma grazie al supporto dei compagni l'obiettivo rimane quello della qualificazione".

Sulle difficoltà della Champions League, poi, Lampard ha spiegato: "Non si può sbagliare l'approccio a nessuna delle gare che ti trovi ad affrontare. Rispetto alla Premier League ti può trovare a scontrarti con formazioni che hanno stili di gioco molto diversi da quello a cui siamo abituati: per questo motivo l'attenzione sarà sempre fondamentale".

Lampard, poi, fa il punto sulla formazione che dovrebbe affrontare il Valencia. Iniziando dall'assenza di Rudiger: "Antonio ha accusato un problema all'inguine e sarà indisponibile. Nelle prossime ore farà degli accertamenti per capire l'entità del problema. Spesiamo non sia un problema a lungo termine. Per quanto riguarda, invece, Hudson-Odoi, James e Kante non sono ancora al massimo della condizione. Callum sta lavorando duramente per recuperare, mentre Reece ha iniziato a giocare con la formazione Under23 e avrà ancora bisogno di un po' di tempo per essere a pieno regime. Lo stesso vale per Nkolo".