Chelsea, Lampard prima dell'Ajax: "Kante ok. Mount? Oltre le aspettative"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria di misura due settimane ad Amsterdam per il Chelsea domani arriva il momento di affrontare per la seconda volta l'Ajax nei giorni di Champions League. Questa volta a Stamford Bridge. Sul match si è espresso il tecnico dei londinesi Frank Lampard: "Dobbiamo avere ben presenti le qualità dell'Ajax - ha spiegato l'allenatore -. Sono una squadra molto tecnica. Da parte nostra abbiamo mostrato una grande reazione dopo aver perso il primo match del girone contro il Valencia. La qualificazione? Essendo il Chelsea ci aspettiamo tutti di passare il turno, ma per riuscirci dovremo avere lo stesso atteggiamento e la stessa preparazione vista nelle ultime due gare. Kante? Domani ci sarà ed è pronto per giocare. L'avvio di stagione di Mount? Sono orgoglioso di quello che ha fatto vedere. Ha superato anche le mie aspettative. Il VAR? La verità è una sola. Tutti vogliamo vedere gare più belle, con decisioni arbitrali sempre migliori, ma al momento non ci stiamo riuscendo"