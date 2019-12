© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soddisfatto Frank Lampard, tecnico del Chelsea, al termine del derby di Londra vinto in rimonta questo pomeriggio contro l'Arsenal. "Siamo stati terribili per i primi trenta minuti, eravamo lenti e nervosi. Il contrario di ciò che siamo stati contro il Tottenham. Nel secondo tempo abbiamo dominato il gioco. Non si trattava di tattiche, ma di spirito e volontà. Non mi sono ancora ripreso dalla sconfitta con il Southampton nel Boxing Day. Nelle prossime partite in casa faremo tutto il possibile per vincere. Siamo ancora al quarto posto e vogliamo di più. Le partite in casa sono state diverse, quindi dobbiamo concentrarci su di esse".