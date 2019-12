© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Boxing Day contro il Southampton: "Come calciatori sappiamo di avere dei benefits, ma in questo periodo dell'anno dobbiamo sacrificare un po' del tempo con le famiglie. Le partite si susseguono ed è importante fare bene, prendere punti. Il caso razzismo con Rudiger? Non ci ho ancora parlato direttamente, se non dopo la partita. Una situazione simile successe con Abraham, ho fatto sapere ai miei giocatori di essere dalla loro parte, sempre e comunque. Il razzismo è un problema della società ed il calcio ha la responsabilità di fare tanto, con forza e diligenza. Come Chelsea cerchiamo sempre di opporci con forza a certi comportamenti".