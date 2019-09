Chelsea, Lampard: "Rispetto per Klopp, zero rischi con Mason e Kanté"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chelsea Frank Lampard, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Liverpool di domenica, ha parlato così: "Mason potrebbe giocare, nonostante il brutto fallo rimediato contro il Valencia. Oggi lo stiamo provando, ha una buona attitudine e so che darà tutto per scendere in campo. In ogni caso, non correremo alcun rischio con lui. Stesso discorso per Kanté: si è perso la preparazione estiva e dobbiamo gestirlo bene".

Gli elogi di Klopp?

"Lo rispetto enormemente, è stato bello affrontarlo in Supercoppa. Klopp merita tutto il successo che ha ottenuto".