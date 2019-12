© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'infuocato dopopartita di Tottenham-Chelsea Josè Mourinho, tecnico degli Spurs, ha fatto polemica circa quanto avvenuto in campo con protagonista Antonio Rudiger, tra gli episodi razzisti e il rosso per il coreano Son. Oggi in conferenza stampa Frank Lampard, allenatore dei Blues, ha risposto: "Rudiger ha dovuto denunciare sui social l'episodio del quale è stato oggetto. Mettere in dubbio la sua integrità in questo momento lo trovo spiacevole. Io non metterei mai in dubbio la correttezza di Antonio (riferimento al rosso comminato a Son del Tottenham, ndr). Se dovessimo parlare dei giocatori che cadono sempre per terra in Premier League, allora dovremmo citare un paio di episodi dove i giocatori del Tottenham si buttavano in area negli ultimi 15' per procurarsi un calcio di rigore. Possiamo aprire questo dibattito non solo sul rosso, ma sui tanti episodi che si verificano in molte partite. In sto con Antonio".