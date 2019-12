Il tecnico del Chelsea Frank Lampard è intervenuto in conferenza a margine della vittoria sul campo del Tottenham. Il manager dei Blues è partito dal presunto episodio a sfondo razzista che ha visto coinvolto Rudiger: "Tutto quello che so è che lui ha avvertito dei cori razzisti. Lo supporterò. Non so se si stia migliorando o peggiorando in questo senso, c'è un protocollo da rispettare e se è un fatto dobbiamo farci i conti. Andarsene dal campo? Deve essere una decisione da maturare in base alle sensazioni che si hanno in campo". Poi una battuta sul sistema di gioco, che Mourinho ha definito "identico a quello di Conte": "Non sto cercando di copiare nessuno, il nostro modo di giocare è differente. Il Tottenham gioca molto bene, hanno giocatori bravi ad attaccarti alle spalle. Oggi non ci sono riusciti, e questo ci ha aiutati".