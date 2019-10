Chelsea, Lampard: "United rivale top, ma noi vogliamo vincerle tutte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha presentato in conferenza stampa la gara di EFL Cup in programma domani contro il Manchester United: "Stiamo migliorando, stiamo lavorando nella direzione giusta. Vogliamo vincere tutte le partite, in ogni competizione, ma domani affronteremo un avversario top. Col Manchester United ci sarà sicuramente spazio per qualcuno che ha avuto meno minutaggio finora, non per Kanté e Rudiger. Non voglio pensare più di tanto ai Red Devils, dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare una buona prestazione".