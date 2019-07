Chelsea, Lampard: "Voglio Hudson-Odoi qui, fa parte del progetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo manager del Chelsea, Frankie Lampard ha parlato di Callum Hudson-Odoi, giovane talento dei Blues voluto fortemente dal Bayern: "Ho visto Callum crescere ed è un talento fantastico. Lo sappiamo tutti e io parlerò con lui e voglio che rimanga. So che il club vuole che rimanga e per me, sarà centrale per noi in campo e questa è l'opportunità che ora ha davvero davanti a lui. Sicuramente ne parlerò con lui per farlo rimanere".