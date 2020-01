© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A gennaio il Chelsea potrà tornare ad operare sul mercato, e tra le zone individuate come bisognose di un rinforzo immediato c'è la fascia sinistra, visto che il manager Frank Lampard non sembra vedere granché Marcos Alonso, avendogli preferito sempre Emerson Palmieri. Il Mirror scrive che la squadra londinese, però, potrebbe presentarsi presto a Monaco di Baviera per chiedere il terzino David Alaba al Bayern. Considerato incedibile dal club tedesco, i Blues sperano di riuscire a smuovere le acque con un'offerta da 70 milioni di euro.