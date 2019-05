© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Idolo del Chelsea pre-Abramovich, Frank Leboeuf interviene a sostegno di Maurizio Sarri. L'ex difensore, intervistato dal Mirror, ha parlato dell'eventuale permanenza del tecnico italiano: "Credo che in Inghilterra si dia sempre una seconda occasione, io l'ho visto accadere spesso. Alla fine, se il Chelsea dovesse vincere l'Europa League e qualificarsi alla Champions, penso che la meriterebbe. Non sono stato sempre d'accordo con le sue decisioni, ma se chiami qualcuno perché pensi che possa dare qualcosa al club, allora devi dargli più di un anno per vedere i risultati del suo lavoro".