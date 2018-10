Chelsea, Loftus-Cheek: "Con Sarri sto migliorando giorno dopo giorno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ruben Loftus-Cheek, autore di di una tripletta nella sfida di Europa League vinta dal Chelsea per 3-1 contro il BATE Borisov, ha parlato al termine della partita: "Sono contento della competizione in squadra. Sarri cerca sempre di aiutarmi, per migliorare la fase difensiva e sulla posizione da tenere in campo. Mi migliora ogni giorno, tecnicamente e tatticamente, ad ogni allenamento. Più gioco e più cresco. Il mio obiettivo è quello di conquistare un posto in squadra con continuità, poi il resto verrà di conseguenza".