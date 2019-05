Chelsea, Loftus-Cheek e il rinnovo: firmerà solo da titolare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto afferma il Sun, il centrocampista del Chelsea e della Nazionale inglese Ruben Loftus-Cheek firmerà un nuovo contratto con i Blues solo nel caso in cui gli verrà assicurato un posto da titolare. In caso contrario, il calciatore non firmerà il nuovo accordo, costringendo il club a pensare a una sua possibile cessione.