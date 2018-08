Chelsea, Loftus-Cheek si aspetta una partenza in prestito se non gioca

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Sun, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek presto incontrerà la sua dirigenza ed il manager Maurizio Sarri con l'obiettivo di chiarire la sua situazione all'interno del club. Il centrocampista 22enne, in caso non ci fosse l'idea di chiamarlo in causa con regolarità, si aspetta a quel punto che il Chelsea lo faccia partire temporaneamente altrove, in prestito.