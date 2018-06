Chelsea, Luis Enrique si riavvicina alla panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Enrique si riavvicina al Chelsea, secondo quanto riportato da Sport. Il caos in Inghilterra attorno a Maurizio Sarri per le sue parole utilizzate in passato (il riferimento particolare è alle parole omofobe nei confronti di Roberto Mancini più di un anno fa) riporta in auge il tecnico asturiano per sostituire Antonio Conte. Si lavora a un contratto fino al 2021.