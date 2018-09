Chelsea, Luiz: "Adoro Sarri e la sua filosofia, speciale lavorare con lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Cardiff, il difensore del Chelsea David Luiz ha detto: "Non è mai facile vincere una partita in Premier League, per non parlare di cinque di fila. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo giocato con il nostro stile e la nostra passione e abbiamo fatto molto bene. Con una squadra come il Cardiff, che gioca fisicamente non è facile segnare gol ma ne abbiamo fatti quattro.

Adoro giocare a calcio, quindi è bello essere in campo, adoro il manager che adora il calcio, quindi è speciale lavorare con lui. Adoro la sua filosofia".