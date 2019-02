Chelsea-Man City, le formazioni della finale di EFL Cup: fuori Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 17.30 va in scena la finale di Carabao Cup, sponsor name con il quale è conosciuta la EFL Cup, altrimenti anche detta Coppa di Lega inglese. La sfida che assegnerà la competizione si gioca a Wembley, e mette di fronte il Chelsea e il Manchester City. Sarri sorprende tutti con le scelte di formazione, escludendo Higuain in favore di Hazard falso nove e di un tridente leggero. Lo stesso che, di fatto, schiera anche Guardiola con Aguero centravanti e tanta qualità intorno a lui. Ecco gli undici ufficiali delle due squadre:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson; Kante, Jorginho, Barkley; Willian, Hazard, Pedro.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, D. Silva; B. Silva, Aguero, Sterling.