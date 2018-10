Chelsea-Manchester, momenti caldi tra Mourinho e collaboratore Sarri

© foto di Imago/Image Sport

Finale caldo in Chelsea-Manchester United: il gol del 2-2 definitivo, siglato da Ross Barkley, ha inevitabilmente sovraeccitato i tifosi londinesi e non solo loro. In particolare, Marco Ianni, un componente dello staff di Maurizio Sarri, ha esultato in modo molto plateale di fronte a José Mourinho, che non ha reagito bene alla provocazione. Si è acceso il parapiglia, con il portoghese che è uscito mostrando tre dita ai tifosi del Chelsea (come le Premier League vinte coi Blues) che cantavano "Fuck off Mourinho" dimentichi dei bei tempi trascorsi assieme. Sull'episodio è intervenuto Sarri, che ha affermato di ritenere inappropriata l'esultanza del suo assistente, e poi lo stesso Mourinho: "Non è un'esultanza, ma cattiva educazione. Però anche io ho commesso degli errori nelle partite e ne farò ancora, per cui quando si è venuto a scusare ho accettato le sue scuse".

Questo il video dell'accaduto: