Chelsea, Marcos Alonso allontana il Real: "Non penso di tornare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale del Chelsea Marcos Alonso, cresciuto nella cantera del Real Madrid, ha escluso un possibile ritorno tra le fila dei blancos: "Non ho preso in considerazione questa possibilità. Sto solamente cercando di dare il meglio per la mia squadra. Al Chelsea sono titolare e gioco in uno dei migliori campionati del mondo. Sono felice e non penso al Real". Lo riporta As.