Chelsea, Marcos Alonso sul mercato: Chilwell per sostituirlo a gennaio

Emerson Palmieri in, Marcos Alonso out. L'exploit del laterale italo-brasiliano ha messo l'ex Fiorentina sul mercato. Così, in vista della possibile cessione dello spagnolo a gennaio, ecco che il Chelsea potrebbe puntare su Ben Chilwell del Leicester. Un profilo più giovane rispetto ad Alonso (classe '96 contro classe '90), che - stando a quanto riporta The Athletic - sembra essere diventato l'obiettivo principale dei Blues nella campagna acquisti invernale.