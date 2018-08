Chelsea, messaggio a Real e Atlético: Marcos Alonso vale 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea ha fissato il prezzo per Marcos Alonso, mandando un messaggio a Real e Atletico Madrid, interessate all'ex Fiorentina: 60 milioni di euro. E' questa la richiesta dei Blues, soltanto con la suddetta cifra la dirigenza si siederà ad un tavolo per parlarne. Acquistato per oltre 25 milioni di euro, sarebbe una gran plusvalenza per le casse di Roman Abramovich. Difficile però pensare ad una sua cessione ora, visto che il mercato inglese è chiuso.