© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea si prepara ad accogliere il Tottenham per il 28° turno di Premier League. Un derby di Londra sentito e tutto da vivere, in vista del quale i Blues hanno voluto però mandare un messaggio importante ai propri tifosi: "Domani ospiteremo il Tottenham per un altro eccitante ed emozionante derby londinese a Stamford Bridge. Vorremmo ringraziare ancora una volta i nostri tifosi per il loro splendido sostegno e, allo stesso tempo, ricordare loro di mantenere un comportamente positivo. Una piccola minoranza di sostenitori del Chelsea in passato ha infatti offuscato questo match utilizzando cori e gesti antisemiti, ma noi abbiamo sempre espresso chiaramente la nostra posizione: non c'è posto per un simile comportamento al Chelsea Football Club. Siamo un club eterogeneo. I nostri giocatori, staff, tifosi e visitatori provengono da una gran varietà di scenari diversi, compresa la comunità ebraica, e vogliamo garantire che tutti si sentano al sicuro, apprezzati e compresi. Per questo esortiamo ancora una volta tutti i nostri tifosi a mostrare il loro sostegno nel modo giusto".