Chelsea, Morata: "Denaro e fama un problema. Anno scorso è stato duro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da El Mundo, l'attaccante del Chelsea e della Nazionale spagnola Alvaro Morata si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, a partire dai tanti problemi riscontrati lo scorso anno a Londra: "Avevo bisogno di tornare a vestire la maglia della Spagna, stavolta è differente. Ho grande fiducia, vengo da due reti col Chelsea e una buona prestazione contro il Galles. Sono davvero felice di far parte della Nazionale".

Sulle difficoltà dello scorso anno: "Ho lasciato casa mia per andare al Mondiale e alla fine mi sono ritrovato senza Mondiale e senza tutto il resto. Per fortuna mia moglie mi ha sostenuto sempre e la nascita di mio figlio è stata spettacolare. Ho imparato tantissimo lo scorso anno".

Sulla sua presunta depressione: "Ho detto che non era depressione, ma che avevo vissuto davvero un brutto momento. Ho iniziato la scorsa stagione a Londra con sette gol in sette partite, i tifosi cantavano per me e mi volevano bene. Poi però mi sono infortunato. Volevo giocare nonostante il dolore, ma non ero in grado di competere".

Sulla vita di un calciatore: "Non è tutta rosa e fiori come sembra sui social. Il denaro e la fama spesso creano problemi".