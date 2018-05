Chelsea, Morata: "Il rigore di Real Madrid-Juve? Mi fido di Vazquez"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a far parlare il rigore concesso dall'arbitro Oliver in Real Madrid-Juventus al 93'. E Alvaro Morata, ex attaccante di entrambe le squadre in un'intervista concessa a Marca ha detto la sua: "A casa ci ho pensato e non saprei cosa dire per i sentimenti che provo verso queste due squadre. Però ho parlato con Lucas Vazquez e lui mi ha detto che c'era: è mio amico, mi fido. Buffon? Con lui non ho parlato".